Retour sur l’épreuve d’Agde

Par Joyce OLABISI | Ecrit pour TF1 |

Ces candidats à l’accent chantant étaient plus que déterminés. Préparés, motivés, ils ont été confrontés aux mêmes épreuves que la session précédente à savoir : l’épreuve de la U box, le test de reconnaissance et enfin l’épreuve de dextérité.





Malgré les sourires de façade, le stress était bien présent.





Chez les Experts-fromagers, Mireille effectuait un sans-faute dans la U box. Vint le tour des Experts-bouchers, 6 bouchers sur 10 furent qualifiés pour l’épreuve suivante. Les Experts-poissonniers, quant à eux, affichaient une décontraction qui forçait le respect. Bilan de cette première épreuve : 7 candidats éliminés et 43 candidats encore en lice.





Sylvain, Expert-boucher, effectuait un sans-faute lors du test de reconnaissance tandis que les Expert-primeurs buttaient face à un aliment qu’ils n’arrivaient pas à déterminer, sous la pression du stress. Du côté des Experts-poissonniers, Joël effectuait, lui aussi, un sans-faute.





Les qualifiés de cette étape ont été Joël et Jérémy (Experts-poissonniers), Mireille et Laetitia (Expertes-fromagères), Clément et Christophe (Experts-bouchers-charcutier-traiteur), Mathieu et Florence (Experts-primeurs), et enfin Florian et Mathias (Experts boulangers-pâtissiers); qui furent sélectionnés pour la suite de l’aventure.