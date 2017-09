Retour sur l’étape de Rouen

Par Joyce OLABISI | Ecrit pour TF1 |

Les Experts-charcutiers-traiteurs étaient les premiers à être confrontés aux questions de la U box. 4 sur 5 d’entre eux, accédèrent à la deuxième épreuve de qualification. Vint le tour des Experts-boulangers-pâtissier, puis celui des Experts-fromagers, des Experts-poissonniers, des Experts-primeurs et enfin les Experts-bouchers.





Lors du test de reconnaissance, aucun des Experts-poissonniers ne sut identifier la poutargue (plat méditerranéen à base d’œuf de mulet).





Le jeune Expert-boulanger, Julien assura un sans-faute et se qualifia pour l’épreuve de dextérité.





Sous l’œil aguerri de la jurée Nathalie Helal, 10 candidats furent sélectionnés. Julien et Fabrice (Experts-boulangers-pâtissiers), Nicolas et Mickaël (Experts-primeurs), Olivier et Sébastien (Experts-poissonniers), Jérémy et Allan (Experts-bouchers-charcutier-traiteur), Amélie et Séverine (Experts-fromagers). Ils pourront ainsi représenter leur métier lors la prochaine étape, afin de prétendre au titre de meilleurs Experts de France !