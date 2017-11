Le saviez-vous : Quelle est la différence entre un glaçage et un nappage ?

Par Joyce OLABISI | Ecrit pour TF1 |

En pâtisserie la décoration d’un gâteau est un atout quasi-indispensable, c’est la petite touche en plus qui nous en met plein la vue, et qui rend un gâteau si alléchant. Connaissez-vous ces techniques pour sublimer un gâteau ?

Le glaçage est la couche supérieure qui recouvre un gâteau. Cette opération est effectuée en fin de cuisson. Cette technique permet de donner une nouvelle allure à un gâteau qui présenterait quelques imperfections, par l’ajout d’une couche supplémentaire à base de chocolat, de crème au beurre, fromage frais ou de sucre glace. Cela permet de lui donner un aspect lisse ou brillant ou coloré, et une texture en plus, qui peut être fondante ou craquante.

Un nappage est également une technique qui permet de recouvrir des entremets et des tartes aux fruits ; en revanche sa composition première est à base d’eau et de sucre et parfois de gélatine ou de pectine et d’acide citrique. Sa texture est assimilable à celle d’une gelée.

Le nappage et le glaçage protègent les pâtisseries de l’oxydation et du dessèchement.