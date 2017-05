Le saviez-vous ? Les fromages

Par Stéphanie BOUITI-VIAUDO | Ecrit pour TF1 |







Que les fruits et légumes figurent dans cette liste, c’est normal. La viande et le poisson, on peut imaginer que cela a un lien avec la température et la saison. Mais le fromage ? Eh bien les raisons sont sensiblement les mêmes.





En effet, le calendrier des fromages dépend de trois critères principaux :





- Le type de lait, selon qu’il provienne de la vache, de la brebis ou de la chèvre

- De la durée d’affinage des fromages

- Et, bien sûr, de l’alimentation des animaux durant cette période.





Eh oui, c’est logique, comme nous, les animaux adaptent leur alimentation à ce que la nature leur offre au moment M.





Alors, le saviez-vous ?