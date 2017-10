Le saviez-vous ? Qu’est-ce qu’une main de Bouddha ?

Par Joyce OLABISI | Ecrit pour TF1 |

C’est une variété de cédratier, qui appartient à la famille des Rutacée. C’est un agrume qui caractérisé par sa forme en doigts de main et sa couleur jaune-orangé. C’est un fruit très parfumé, qui s’utilise en décoration, en parfumerie et en cuisine.

Il possède une peau grumeleuse et plutôt épaisse, c’est un agrume à la chair blanche, qui ne possède ni pulpe, ni jus, doux et goûteux et qui n’est donc pas très acide. Il se consomme en confiture, gelées, en liqueur (cédratine), et peut accompagner salades et poissons.

Enfin, il porte le nom botanique de : Citrus medica « Digitata » et son nom commun de « main de Bouddha », lui viendrait de son utilisation religieuse dans la culture bouddhiste, en tant qu’offrande dans les temples bouddhistes mais aussi de son interprétation : le fruit représenterait une main fermé, symbolisant l’acte de prier.