Tout savoir sur le fenouil

Par Joyce OLABISI | Ecrit pour TF1 |

Le fenouil est un légume croquant et légèrement sucré consommé jadis par les Grecs et les Romains pour rester en bonne santé.

Appartenant à la famille des Apiaceae (Umbellifereae), il est lié au persil, aux carottes, à l'aneth et à la coriandre.

Tout y est comestible : l'ampoule, la tige, les feuilles et même les graines. Il contient peu de calories et est une source de vitamine C et de minéraux.





Amené en Europe depuis l’Asie à travers des routes commerciales médiévales, il a été cultivé par la suite dans toute l'Europe, en particulier dans les zones entourant la Méditerranée et le Proche-Orient. Sa popularité a fortement augmenté au Moyen Âge, notamment lorsqu'il fut cultivé dans les monastères et les couvents.

Aujourd'hui, les États-Unis, la France, l'Inde et la Russie sont parmi les principaux cultivateurs de fenouil.