Spécialité boulangère du Sud-Ouest : Le cannelé

Par Joyce OLABISI | Ecrit pour TF1 |

Son origine remonte au 16 éme siècle, lorsque les religieuses des couvents récupéreraient sur les quais du rhum et des jaunes d’œufs afin d’en faire des pâtisseries. C’est une pâtisserie croustillante à l’extérieur qui renferme un cœur moelleux. Son nom lui vient du moule dans lequel on l’a fait cuire ; aux bords cannelés. Il existe plusieurs tailles, une pour chaque occasion : la bouchée pour les cocktails, le lunch pour le thé et le café et enfin le cannelé classique pour le dessert qui peut être accompagné de crème anglaise. C’est l’une des spécialités bordelaises les plus connues !