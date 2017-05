Trucs et astuces pour ne pas gaspiller… Vos restes de viande

Par Stéphanie BOUITI-VIAUDO | Ecrit pour TF1 |

Imaginez. Cette semaine-là, vous avez reçu quantité d’amis pour un repas à domicile et avez prévu une quantité monstrueuse de nourriture. Vous regardez votre réfrigérateur, et le constat est sans appel : vous avez pas mal de viande sur les bras, et il va être difficile d’écouler les stocks. Comment recycler ces restes de viande afin d’éviter le gaspillage ?

Benjamin, notre expert métier boucher, vous propose de les transformer… En saucisses. Poulet, porc, bœuf… Il vous suffira de bien hacher votre viande, l’assaisonner puis… L’insérer dans des boyaux naturels ou synthétiques. Mais comme nous savons qu’il n’est pas évident pour tout le monde de trouver ce genre d’ingrédient, nous avons une autre solution pour vous.









Si trouver des boyaux n’est pas chose aisée pour vous, ou si vous n’aimez tout simplement pas cela, deux possibilités s’offrent à vous :

Mouler votre préparation avec les mains, puis passer les saucisses ainsi constituées dans de l’œuf battu et de la chapelure. Il ne vous restera plus qu’à les cuire, leur permettant de conserver leur forme



· Rouler la préparation bien ferme dans un film alimentaire et la laisser reposer 1 à 2 jours au réfrigérateur.





Simple, économique et surtout délicieuse, cette astuce vous permettra de vous transformer le temps d’un instant en apprenti boucher… Et vous ne manquerez pas d’impressionner vos proches avec vos saucisses faites maison !