Un menu spécial pour la fête des mères !

Par Stéphanie BOUITI-VIAUDO | Ecrit pour TF1 |

Cette année, les mamans seront mises à l’honneur le dimanche 28 mai. Parce qu’elles sont exceptionnelles, nous vous proposons un menu simple et savoureux qui vous permettra de leur faire plaisir.

Entrée : Makis de saumon fumé au tarama, œufs de saumon et de lump









Ingrédients (pour 10 à 15 bouchées) :





6 belles tranches de saumon fumé bio

4 cuillères à soupe de tarama (à base d’œufs de mulet ou de cabillaud)

1 à 2 cuillères à soupe d'œufs de saumon

1 à 2 cuillères à café d'œufs de lump

6 feuilles d'algues Nori

1 petit bouquet d'aneth

Poivre noir concassé.





Préparation :





Disposez chaque tranche de saumon sur une bande d'algue et de film alimentaire.





Tartinez légèrement les tranches de saumon de tarama et roulez-les sur elle-même sans trop serrer. Maintenez-les à l'aide de la bande de film alimentaire et réservez dans le réfrigérateur (1 heure minimum).





Au moment de servir, tranchez les rouleaux en tronçons avec un couteau bien aiguisé.





Disposez-les debout, ajoutez sur la tranche quelques œufs de saumon, des œufs de lump, une pluche d'aneth, du poivre et dégustez.





Plat : Boulettes de veau au cumin et coriandre à la tomate









Ingrédients (pour 4 personnes) :





600 g d'épaule de veau hachée

1 cuillère à café de graines de cumin



1 cuillère à café de graines de cumin 1 bouquet de coriandre

1 cuillère à café d'huile d'olive

Sel, poivre.







Sauce tomate :

200 g de tomate, type Roma très mûre

1 cuillère à café de concentré de tomate

5 feuilles de basilic



2 gousses d'ail frais, hachées



1 cuillère à soupe d'huile d'olive

Sel, poivre.





Préparation :



Mettez tous les ingrédients de la sauce tomate dans un blender et mixez finement. Laissez reposer 30 à 60 minutes le temps que les parfums se mêlent.



Incorporez les graines de cumin et la coriandre ciselée à la viande de veau hachée. Salez, poivrez, huilez et confectionnez à la main des boulettes de la taille de noix.



Faites cuire les boulettes de veau dans une poêle avec un peu d'huile (comptez 8 à 10 minutes de cuisson sur un feu moyen). À mi-cuisson, ajoutez la sauce tomate et faites chauffer sur un feu doux.

Dégustez tel quel ou avec des pâtes.





Dessert : Gâteau au chocolat et aux framboises









Ingrédients (pour 6 personnes) :





200 g de sucre glace

200 g de beurre

200 g de chocolat

5 œufs

50 g de farine

400 g de framboises

Le jus d'un demi-citron

1 c. à soupe de sucre en poudre

1 c. à soupe de sucre cristal





Préparation :

Préchauffez le four th 6/7 (200°).







Coupez le beurre en morceaux, cassez le chocolat en carrés. Mettez-les dans une casserole et faites fondre doucement au bain marie.





Versez le chocolat/beurre fondu dans un saladier. Fouettez pour bien lisser. Ajoutez le sucre glace en fouettant bien puis les œufs un par un et enfin la farine. Beurrez un moule en forme de cœur et versez la pâte dedans. Enfournez et faites cuire 30 minutes.





Pendant ce temps, mixez la moitié des framboises avec le jus de citron et le sucre en poudre. Versez le coulis dans bol et réservez au frais.





Quand le gâteau est cuit, sortez-le du four et laissez refroidir. Démoulez-le, posez-le dans un plat et recouvrez-le de framboises fraîches. Saupoudrez de sucre cristal. Servez aussitôt accompagné du coulis de framboises.