Ambiance survoltée à Agde  

Ce mardi 18 avril, aux tour des experts métier U d'Agde de s'affronter pour tenter de se qualifier pour la prochaine étape du concours. Et l'on peut dire que s'ils sont certes un peu nerveux, ils ont surtout une joie de vivre à toute épreuve et la gagne ! Eh oui mesdames et messieurs, nos candidats ne se sont pas déplacés pour faire de la figuration alors attention : blagues en rafale, (sou)rires en cascade, petits clashs et talents cachés dévoilés... L'ambiance est survoltée et atteint notre envoyée spéciale Raphaëlle Marchal ! Rendez-vous ce soir à 19h30 sur MYTF1 pour le troisième épisode d’À l'épreuve du goût.