Bilan mitigé à Gétigné  

Certains appréhendaient, d’autres contrôlaient leurs nerfs, et à la fin ils étaient tous mitigés ! Alors que l’émission A l’épreuve du goût a enfin lancé son coup de départ, nous retrouvons notre reporter Raphaëlle Marchal, bloggeuse food de son état, sur place pour le tournage afin de les détendre et de recueillir leurs impressions. Alors, quel est le bilan de cette première étape ? Si nos experts étaient pour la plupart légèrement perdus au départ et peu sûrs du résultat final, beaucoup ont pourtant réussi à se surpasser. Le récap du premier épisode d’A l’épreuve du goût, c’est tout de suite en attendant de retrouver la suite de votre programme samedi 15 avril à 19h30 sur TF1.