Ça va chauffer pour les Experts Bouchers Charcutiers Traiteurs !

Une vidéo exclusivement basée sur l’humour, la complicité et la convivialité. Imitations et défis originaux feront le programme de cette séquence, vous ne serez pas déçus ! Nos Experts Bouchers Charcutiers Traiteurs vont se prêter au jeu et ça ne va pas être de tout repos. Et si vous essayiez chez vous ? Mettez-vous aux défis comme nos Experts, avec votre famille et vos amis ! Nous vous garantissons rires et de beaux moments de partage! Et surtout ne ratez pas l’émission suivie des coulisses sur MYTF1, tous les Jeudi à partir de 20h !