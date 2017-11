Ça va chauffer pour les Experts Boulangers Pâtissiers !

C’est au tour des Experts Boulangers Pâtissiers de se confronter aux défis tous plus fous les uns que les autres de la sublime animatrice Raphaële Marchal. C’est le moment pour nos candidats de relâcher la pression, de rigoler et de s’amuser ! Au programme, fous rires, bottes de paille, et yeux bandés ! Quels sont les défis que Raphaële leur a réservés ? C’est le moment de le découvrir ! C’est parti ! Et surtout ne ratez pas l’émission suivie des coulisses sur MYTF1, tous les Jeudi à partir de 20h !