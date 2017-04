Ça vanne fort sur les métiers en coulisses !  

C’est qu’ils sont en forme ! En attendant leur tour en coulisses, entraînés par la folie et l’humour légendaires de Christophe Beaugrand, nos experts métiers U et l’animateur se lancent dans un concours de blagues liées aux métiers de chacun. Attention, c’est technique mais il y a du niveau (et de l’idée !). Petit florilège, jugez plutôt : « faire l’andouille », « se mettre dans le pétrin », « nous prendre pour des jambons »… Voilà voilà. Alors, laquelle était la plus drôle ? On vous laisse choisir !