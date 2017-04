Les candidats de Grand Quevilly se clashent !  

Que font nos experts métier en attendant leur tour pour les différentes épreuves ? Non mais à part stresser ? Ils tentent de se détendre au micro de Raphaëlle Marchal bien sûr ! Quoique certains se détendent peut-être parfois un peu trop, car entre vannes envers les collègues bouchers (c’est pas joli Mr le charcutier !) et blagues inspirées disons… Pas des plus élégantes parfois, notre reporter de choc en a entendu des choses ! Mais l’ambiance reste bien évidement bon enfant, car c’est aussi ça le concours A l’épreuve du goût !