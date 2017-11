Chaud devant !

Alors que les épreuves s’enchainent et que les candidats se dépassent, Christophe Beaugrand en profite pour leur parler ; lui permettant ainsi de prendre la température. Il va de-ci de-là entre les allées et s’adonne parfois à quelques jeux et expériences ; qui dans certains cas s’apparentent à des bêtises … Découvrez tout de suite une séquence inédite dans laquelle une situation aurait pu mettre en difficulté l’un de nos candidats ! Et surtout ne ratez pas l’émission suivie des coulisses sur MYTF1, tous les Jeudi à partir de 20h !