On a tous déjà eu l’impression de déranger et/ou de ne pas être d’une grande aide pour les autres dans certaines circonstances. Quand Christophe Beaugrand se retrouve dans cette situation, il a le don de transformer un moment initialement désagréable voir gênant en un moment de rigolade et de partage. Une vidéo drôle et conviviale vous attend ! Et surtout ne ratez pas l’émission suivie des coulisses sur MYTF1, tous les Jeudi à partir de 20h !