Christophe Beaugrand, serial blagueur !  

Vous en avez peut-être l'habitude en regardant les programmes qu'il présente : Christophe Beaugrand, c'est l'animateur qui adore les blagues... Avec plus ou moins de succès ! Très présent aux côtés de nos experts métiers U, il use de son arme fatale pour les détendre et les mettre à l'aise : le rire. Petit défi qu'il s'est fixé, en produire en rapport avec les spécialités de chacun. Et les candidats ne manquent pas de répartie ! Jambon, andouille, t(h)on et autres baguettes sont donc sollicités pour avoir le bon mot... Alors, quel bon mot avez-vous préféré ? A l'épreuve du goût revient samedi 15 avril à 19h30 sur MYTF1.