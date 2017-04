Quand Christophe Beaugrand s’éclate au micro  

Quel boute-en-train ce Christophe Beaugrand ! Apparemment son micro d’animateur ne lui suffit plus, pour s’amuser notre présentateur de choc s’est saisi de celui des hôtesses de l’Hyper U de Grand Quevilly pour souhaiter la bienvenue aux Experts métier U et à la clientèle… Mais également pour faire de nouvelles blagues et accuser autrui ! On ne le tient plus, mais il faut dire qu’il sait mettre l’ambiance partout où il passe ! Retrouvez les épreuves de qualification de Grand Quevilly à Rouen le 21 avril à 19h30 sur MYTF1.