Christophe Beaugrand ventriloque ou marionnettiste ?

En plus d’être un présentateur hors pair Christophe Beaugrand a aussi des talents cachés. Avec notre Expert Poissonnier Guillaume, Christophe s’adonne à une nouvelle activité : la ventriloquie à base de gants en guise de pantin. Sans doute une nouvelle tendance ! Et ne ratez pas l’émission suivie des coulisses sur MYTF1, tous les Lundis et Jeudis dès 20h, pour un nouvel épisode d’ « A l’épreuve du goût » ! Et découvrez enfin qui de nos Experts remportera la finale de cette compétition inédite