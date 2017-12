Dans les coulisses de l'émission avec Raphaële Marchal

Suivez Raphaële Marchal dans les coulisses de l’émission. Au plus près des candidats elle n’hésite pas une seconde à les titiller et à les interroger sur leur sujets de prédilection les fruits et les légumes ! Ainsi, les Experts Maraîchers nous donnent des conseils pour manger la quantité de fruits et de légumes recommandée même pendant les fêtes ! Ne ratez pas l’émission suivie des coulisses sur MYTF1, tous les Lundis et Jeudis dès 20h, pour un nouvel épisode d’ « A l’épreuve du goût » ! Et découvrez enfin qui de nos Experts Maraîchers remportera la finale de ce concours inédit !