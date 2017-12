Le couteau de Jean Noël

Jean Noël notre Expert Boucher est désigné chef d’équipe. Il prend son rôle très au sérieux et en plus d’être un leader, il a aussi les accessoires qui vont avec. En effet, en tant que boucher quoi de mieux que d’avoir un couteau gravé avec ses propres initiales. Eh bien, Jean Noël en a un ! Ne ratez pas l’émission suivie des coulisses sur MYTF1, tous les Lundis et Jeudis dès 20h, pour un nouvel épisode d’ « A l’épreuve du goût » ! Et découvrez enfin qui de nos Experts remportera la finale de cette compétition inédite !