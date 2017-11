Episode 1 : La Finale - L'épreuve "A emporter"

C’est parti pour la finale ! Ils ne sont plus que 15 : 3 Experts Maraîchers, 3 Experts Poissonniers, 3 Experts Boulangers Pâtissiers, 3 Experts Bouchers Charcutiers, et 3 Experts Fromagères. Ils ont tous un but commun remporté le titre de meilleure Expert U des magasins U. La première épreuve intitulée « A Emporter » consiste à concevoir à plat à emporter comme son nom l’indique, à la fois pratique, gustatif et agréable à regarder. Rendez-vous sur MYTF1, tous les Lundis et Jeudis dès 20h pour découvrir les nouveaux épisodes !