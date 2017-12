Episode 2 : La Finale - Le choix du jury

Dans ce nouvel épisode, 10 des experts finalistes vont être sélectionnés pour participer à l’ultime épreuve qui déterminera qui sera le meilleur Expert U. Dans cette épreuve individuelle, tous les candidats ont dû faire preuve d’ingéniosité et de créativité. C’est au jury composé de fins gastronomes : Nicole Fagegaltier et Laurent Mariotte, de les départager et de déterminer quels sont les candidats qui iront en finale. Rendez-vous sur MYTF1, tous les Lundis et Jeudis dès 20h pour découvrir les nouveaux épisodes !