Episode 3 : Les candidats d’Agde mettent la pression  

Troisième et avant-dernière étape de sélection pour ce tour de France à la recherche du meilleur expert métier U : Agde. Christophe Beaugrand a pu y rencontrer des candidats survoltés bien décidés à aller jusqu’au bout de cette aventure. Si la volonté est bien là, attention à ne pas confondre vitesse et précipitation pour certains. Que ce soit les bouchers ou les poissonniers, plusieurs experts se trompent lors du test de reconnaissance qui n’est décidément pas évident. Toutefois d’autres sont survoltés et passent les épreuves avec une facilité déconcertante qui risque d’impressionner leurs futurs adversaires ! Rendez-vous vendredi 21 avril à 19h30 sur TF1 pour la suite et fin des sélections pour A l’épreuve du goût.