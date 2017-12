Episode 3 : La Finale - Duel de brigades

Pour cette dernière étape les candidats sont regroupés sous forme de brigade afin de réaliser un buffet pour 10 personnes à partir d’un menu imposé. Deux brigades s’affrontent donc, entre organisation et esprit d’équipe. Myriam Experte Poissonniers et Jean-Noël Expert Boucher sont nommés chef d’équipe. Les candidats vont devoir se surpasser pour atteindre leur objectif ; afin d’être sacré Meilleur Expert des magasins U de France. Rendez-vous sur MYTF1, tous les Lundis et Jeudis dès 20h pour découvrir les nouveaux épisodes !