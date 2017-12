Episode 4 : La Finale - Cuisine sous haute tension !*

Les deux brigades sont très concentrées. Chacune d’elles s’assurent que chaque préparation est parfaite. Les jurés passent en cuisine pour prendre la température et ne disent pas non à quelques dégustations. Les candidats donnent le meilleur d’eux-mêmes, et font tous preuve de professionnalisme, de maitrise, d’organisation et d’esprit d’équipe. A l’approche de la fin de la compétition, le stress est palpable. Bientôt l’ultime passage devant le jury ! Rendez-vous sur MYTF1, tous les Lundis et Jeudis dès 20h pour découvrir les nouveaux épisodes !