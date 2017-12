Episode 5 : La Finale - Et la brigade gagnante est ...*

Le moment tant attendu par nos candidats est arrivé ! Après 6 mois de compétition acharnée, le moment de la délibération est venu ! Chaque brigade s’affaire au dressage du buffet. Les plats doivent être beaux à regarder mais aussi donner envie de les déguster. Qui des deux brigades relèvera le défi ? Ce qui est sûr c’est qu’elles ont livré une véritable performance et peuvent en être très fières. Le jury va maintenant mettre fin au suspense et élire l’une des deux brigades et le meilleur Expert U de chaque corps de métiers !