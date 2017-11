Episode 5 (part.1) : En route pour la finale ! - Qui des Experts Boulangers Pâtissiers seront qualifiés ?

Dans cette dernière session de sélection, les Experts Boulangers –Pâtissiers s’affrontent autour de deux épreuves : "L'étal œuvre d'art" et "Le Bon conseiller". Le but restant la qualification pour l’épreuve ultime de ce concours : La Grande Finale. Ils sont ne sont plus que huit candidats à concourir sur les thématiques suivantes : les couleurs de l’automne et la pomme dans tous ces états. Lesquels de nos Experts seront sélectionnés ? La réponse dans ce nouvel épisode ! Rendez-vous sur MYTF1, tous les Jeudis dès 20h pour un nouvel épisode d’ « A l’épreuve du goût » !