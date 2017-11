Les Experts Bouchers : Le portrait de Jérémy

Avec son mental d’acier et son côté sociable, Jérémy est un boucher passionnée et investit dans chaque étape de transformation de la viande. Conseiller et discuter avec les clients du Super U de Sandillon en région Val de Loire, sont de véritables moments de partage au quotidien. Il fait de ses collègues avec son envie de transmettre son savoir. Ne ratez pas le parcours de Jérémy dans la compétition et regardez les épisodes « d’A l’épreuve du goût consacrés aux Experts Bouchers Charcutiers Traiteurs ! ».