Les Experts Maraîchers : Le portrait de Mathieu

Retrouvez le portrait de notre Expert Maraîchers : Mathieu. Passionné par son métier, il a gravit les échelons au sein de L’Hyper U Les Arcs dans le Var. D’un naturel déterminé; il est très impliqué et s’investi un maximum dans son travail tout comme dans la compétition. Sur le terrain, il ne s’ennuie jamais, et il se montre particulièrement attentif aux attentes et besoins de ses clients. Ne ratez pas le parcours de Mathieu dans la compétition et regardez les épisodes « d’A l’épreuve du goût consacrés aux Experts Maraîchers ! ».