Les Experts Maraîchers : Le portrait de Nicolas

Nicolas travaille à l’Hyper U de Douvres en Basse Normandie. Au bout de 20 ans de carrière il fait le bilan de son expérience et en ressort toujours aussi passionné. D’un naturel souriant et blagueur, il fait la joie de ses collègues ! Il sait aussi conseiller ses clients avec beaucoup de précisions et n’hésite pas à leur faire découvrir de nouveaux produits. Ne ratez pas le parcours de Nicolas dans la compétition et regardez les épisodes « d’A l’épreuve du goût consacrés aux Experts Maraîchers ! ».