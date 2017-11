Les Experts Maraîchers : Le portrait de Sébastien

Cela fait 20 ans que Sébastien exerce le métier de maraîchers dans le magasin U du Pont-du-Château d’Auvergne-Rhône-Alpes. Avec son état d’esprit de challenger, il met tout en œuvre pour satisfaire ses clients. Travailleur, rigoureux, et exigeant, sa famille et ses collègues sont très fiers de lui et son d’un véritable soutien pour aborder cette Grande Finale ! Ne ratez pas le parcours de Sébastien dans la compétition et regardez les épisodes « d’A l’épreuve du goût consacrés aux Experts Maraîchers ! ».