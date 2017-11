Les Experts Pâtissiers : Le portrait de Matthias

Matthias est pâtissier à l’Hyper U de Boulazac dans le Périgord en Nouvelle-Aquitaine. Toujours de bons conseils, il est volontaire et agréable au quotidien. Véritable passionné, il aime faire plaisir à ses clients, en réalisant de belles et bonnes pâtisseries. Ses collègues et sa famille sont un réel soutien pour lui dans cette aventure, et sont d’ailleurs très fiers de lui. Ne ratez pas le parcours de Matthias dans la compétition et regardez les épisodes « d’A l’épreuve du goût consacrés aux Experts Boulangers Pâtissiers ! ».