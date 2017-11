Les Experts Poissonniers : Le portrait de Jérémy

Aussitôt au travail, Jérémy ne perd son objectif de vue de satisfaire ces clients et de leur donner le sourire. Il est très appliqué dans la présentation de son étal au quotidien, et s’investi pour donner au envie à ces clients un maximum. Ce qui lui tient à cœur c’est d’avoir de bons et beaux produits, motivation qui l’anime depuis plusieurs années déjà à l’Hyper U de Mende. Ne ratez pas le parcours de Jérémy dans la compétition et regardez les épisodes « d’A l’épreuve du goût consacrés aux Experts Poissonniers ! ».