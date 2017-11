Les Experts Poissonniers : Le portrait de Myriam

Myriam exerce le métier de poissonnière depuis plus de 20 ans. C’est une réelle source de motivation pour elle que de se lever le matin pour aller travailler au Super U Chalonnes Sur Loire en Pays de Loire. En réelle compétitrice Myriam a su s’imposer face à ces adversaires. Elle a d’ailleurs toute les qualités requises et le soutien de ses proches et son directeur de magasin pour remporter ce concours. Ne ratez pas le parcours de Myriam dans la compétition et regardez les épisodes « d’A l’épreuve du goût consacrés aux Experts Poissonniers ! ».