Dans les pas des finalistes : Les Experts Bouchers Charcutiers

Voici un petit retour en images sur le parcours brillant de nos finalistes Experts Bouchers et Charcutiers. Après de multiples épreuves et de nombreux défis, ils ont su garder le sourire et surtout leur motivation, dans le but de finir grand gagnant de cette compétition. Ne ratez pas l’émission suivie des coulisses sur MYTF1, tous les Lundis et Jeudis dès 20h, pour un nouvel épisode d’ « A l’épreuve du goût » ! Et découvrez enfin qui de nos Experts Bouchers Charcutiers remportera la finale de ce concours inédit !