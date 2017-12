Dans les pas des finalistes : Les Experts Maraîchers

Faisons un retour en images sur le parcours de nos Experts Maraîchers ! Beaucoup de fruits, beaucoup de légumes et surtout beaucoup de stress, d’émotions, de fous rires et des souvenirs gravés à tout jamais. Nos trois finalistes ont réalisé un parcours brillant ! Ils ont sus mêler professionnalisme et rigolade lors des défis improbables de Raphaële Marchal notamment. Rendez-vous sur MYTF1, tous les Lundis et Jeudis dès 20h, pour un nouvel épisode d’ « A l’épreuve du goût » ! Et découvrez enfin qui de nos Experts Bouchers Charcutiers remportera la finale de ce concours inédit !