Quel pain choisir pour son foie gras ?

Il existe une multitude de pains : aux noix, à la châtaigne, aux fruits confits etc. Le mieux c’est de faire en fonction de vos goûts. Bien sûr vos pouvez prendre conseils auprès de nos Experts Boulangers Pâtissiers avec cette vidéo par exemple. Ou bien vous rendre directement dans vos magasins U ! Et ne ratez pas l’émission suivie des coulisses sur MYTF1, tous les Lundis et Jeudis dès 20h, pour un nouvel épisode d’ « A l’épreuve du goût » ! Et découvrez enfin qui de nos Experts Boulangers Pâtissiers remportera la finale de ce concours inédit