Comment « pimper » sa bûche de Noël ?

La bûche de Noël est le dessert phare de ces repas de fin d’année. Mais comment la rendre originale sans trop la dénaturer ? Nos Experts Boulangers Pâtissiers sont vraiment de bons conseils sur ce sujet-là. Inspirez-vous et régalez-vous ! Et ne ratez pas l’émission suivie des coulisses sur MYTF1, tous les Lundis et Jeudis dès 20h, pour un nouvel épisode d’ « A l’épreuve du goût » ! Et découvrez enfin qui de nos Experts Boulangers Pâtissiers remportera la finale de ce concours inédit !