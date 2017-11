Rendre son poisson appétissant, c'est facile !

Quoi de mieux que du citron pour sublimer son poisson ! Nos Experts Poissonniers nous montrent quelques gestes techniques qu’il est facile de reproduire à la maison. Raphaële Marchal est au premier rang de cette démonstration. Elle s’en donne d’ailleurs à cœur joie pour titiller nos finalistes. Et surtout ne ratez pas l’émission suivie des coulisses sur MYTF1, tous les Lundis et Jeudis dès 20h, pour un nouvel épisode d’ « A l’épreuve du goût » ! Et découvrez enfin qui de nos Experts Poissonniers remportera la finale de ce concours inédit !