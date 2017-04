Replay - Ep.1 : C’est parti pour le concours !  

Ça y est, c’est parti. Les caméras du concours et Christophe Beaugrand sont en chemin dans toute la France pour A l’épreuve du goût avec un seul objectif : trouver les meilleurs experts métier U dans cinq domaines précis. Pour cela fromagers, charcutiers / traiteurs, bouchers, boulangers / pâtissiers et maraîchers vont s’affronter pour cette première partie du concours. Premier arrêt : Gétigné, près de Nantes. Au menu trois épreuves : celle du test de connaissance dans la redoutable U Box, celui de reconnaissance et un test de dextérité arbitré par un juge impartial qui décidera des 10 candidats qui se qualifieront pour la suite. Qui saura contrôler son stress et tirer son épingle du jeu ? Embarquez avec nous pour l’aventure A l’épreuve du goût.