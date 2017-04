Que s’est-il passé lors des qualifications à Agde ?  

On l’a vu mardi, les candidats de l’étape d’Agde ne sont pas venus pour faire de la figuration… Et ça se ressentait jusque dans les coulisses ! C’est que nos experts métier de la région en veulent, et se livrent une véritable bataille. Comme par exemple avec ces deux boulangers, dont l’un a formé l’autre. Alors, qui de l’apprenti ou du maître a fait la différence ? Mais attention, cette aventure, c’est aussi de la complicité, de l’amour et même des embrassades… devant une Raphaëlle Marchal amusée.