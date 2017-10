La Seconde Experts : La Fondue Savoyarde

La fondue savoyarde est un plat régional de la gastronomie savoyarde composé de fromage fondu et de pain. C’est un plat populaire pour des soirées hivernales au coin du feu. Pour certains, la fondue est un vrai moment de partage et de réunion en famille ou entre amis. La fondue savoyarde peut se cuisiner de plusieurs façon différentes et chacun a son petit secret, sa petite touche personnelle ou encore ses fromages fétiches. Vous amateur de fondue, venez découvrir des petites astuces pour améliorer ou innover vos recettes ! A vos fromages !