La Seconde Experts : Le Pain

Place aux Experts Boulangers et leurs conseils en matière de pain ! Quelles associations pour quels types de pain ? Et bien nos Experts nous donnent les critères auxquels prêter attention. Mais aussi des idées auxquelles nous n’aurions pas forcément penser. A vos bloc-notes pour ne pas en rater une miette ! Tout est bon à prendre ; encore plus lorsqu’il s’agit de pain, que nous Français affectionnons tout particulièrement. Et surtout ne ratez pas l’émission suivie des coulisses sur MYTF1, tous les Jeudi à partir de 20h !