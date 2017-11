La Seconde Experts : La Pomme

C’est autour des Experts Pâtissiers de nous donner leurs astuces et conseils en matière de dessert à la pomme. Riche en antioxydants, elle est très convoitée ; pas seulement pour ces propriétés bien –être mais surtout pour son goût sucré. De plus, c’est le moment de profiter de l’automne pour manger des pommes, elles sont meilleures à cette période de l’année. Et si vous n’êtes pas un grand(e) pâtissier(e), il reste l’alternative de la croquer à pleines dents Et surtout ne ratez pas l’émission suivie des coulisses sur MYTF1, tous les Jeudi à partir de 20h !