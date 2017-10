Les secrets du Camembert

Le Camembert fait partie de la famille des fromages à pâtes molles et croûte fleurie. C’est LE fromage qui a déchaîné bien des passions au fil des siècles et qui constitue aujourd’hui une des pièces maîtresse de nos plateaux de fromages ! Mais pas seulement car il se déguste de maintes et maintes façons différentes. De son lieu d’origine au XVIIIe siècle, en passant par quelques anecdotes, vous saurez tout sur le Camembert ! Rendez-vous sur MYTF1, tous les Jeudis dès 20h, pour un nouvel épisode d’ « A l’épreuve du goût » !