Les secrets de la poire  

Avec sa drôle de forme et son goût doux et sucré, la poire est l’un des fruits dont nous sommes le plus familiers. Mais savez-vous à quand remontent ses origines ? Elle était en réalité cultivée en Chine depuis plus de 6000 ans lorsqu’elle a été découverte par les grecs et les romains, qui n’ont pas tardé à tomber totalement sous son charme. Appelée « cadeau des cieux » par Homer, elle était un cadeau de choix à l’époque et a donné naissance à une expression bien imagée que nous vous laissons découvrir…