Les secrets de la Poule

Elle fait partie de la famille des gallinacés. C’est un animal sociable qu’il est préférable d’élever en communauté ; afin qu’elle se sente bien. Elles sont essentielles à la production d’œufs mais on les élève également pour leur chair, et leurs plumes. Ils existent différentes races de poules, c’est ainsi que l’élevage dépendra d’une poule dépendra de son usage et conséquemment de la race de celle-ci. Rendez-vous sur MYTF1, tous les Jeudis dès 20h, pour un nouvel épisode d’ « A l’épreuve du goût » !