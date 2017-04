Trucs et astuces pour la préparation d’un pain surprise  

Il est l’un de vos meilleurs alliés pour un apéritif en famille ou entre amis. Gourmand et appétissant, mariant différentes saveurs, le pain surprise est aussi beau que bon… Mais avez-vous déjà tenté d’en préparer un vous-mêmes ? La tâche peut sembler difficile, mais grâce aux conseils de notre expert métier U et au récapitulatif de Raphaëlle Marchal, vous devriez très bientôt être en mesure de relever le défi… Et d’impressionner vos convives. Les secrets de fabrication du pain surprise, c’est tout de suite.